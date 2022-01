EDICOLA CDS – La Supercoppa della verità: Inzaghi per l’egemonia Inter

"La Supercoppa della verità". Recita così il titolo del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 12 gennaio 2022

"La Supercoppa della verità". Recita così il titolo del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 12 gennaio 2022. "Stasera (ore 21) al Meazza il derby d'Italia, la finalissima più attesa. Inzaghi per l'egemonia Inter, Allegri per il riscatto Juve". C'è anche un'intervista a Veron: "Vincono i nerazzurri".