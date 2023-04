Inter, contro la Juventus con i titolarissimi: due dubbi di formazione per Inzaghi

I nerazzurri, dopo il successo in campionato contro l'Empoli, tornano in campo mercoledì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

L'Inter, dopo il successo in campionato contro l'Empoli, torna in campo mercoledì sera a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Per l'occasione, come scrive Tuttosport, i nerazzurri ritroveranno diversi elementi lasciati a riposo ieri al Castellani:

"Inzaghi - nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì contro i bianconeri – schiererà i titolarissimi. O meglio, dopo l'ampio turnover del Castellani, riecco i calciatori che in questo momento danno maggiori garanzie. Onana, dopo il riposo in campionato, tornerà a difendere i pali della porta nerazzurra. Discorso che nel reparto arretrato vale anche per i "braccetti" Darmian e Bastoni, con Acerbi favorito su de Vrij per guidare il trittico difensivo. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra saranno le frecce sulle corsie esterne dei vice campioni d'Italia. A centrocampo ecco il ballottaggio Brozovic/Calhanoglu. Il croato, positivo contro il Benfica, a Empoli ha commesso qualche errore gratuito di troppo, mentre il turco, in panchina in Champions dopo l'infortunio subìto, sembra ormai essersi pienamente ristabilito. Mkhitaryan, assente al Castellani per motivi personali, agirà da mezzala, insieme a Barella.

Davanti, forse per la prima volta da inizio stagione, c'è davvero abbondanza di scelte. Dzeko in terra Toscana non è sceso in campo nemmeno per un minuto. E questo potrebbe essere un indizio sulla titolarità del bosniaco contro i bianconeri. Ma lasciare di nuovo in panchina Lautaro o rinunciare dall'inizio a Lukaku, migliore in campo per distacco nella gara di ieri, parrebbe sinceramente (anche tenendo presente la revoca della squalifica di Big Rom nella coppa nazionale) un vero e proprio delitto sportivo".