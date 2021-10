GdS – Inter-Juve vecchio stile, boom di incassi e presenze. “Zhang e Agnelli…”

Stasera, a San Siro, ci sarà il tutto esaurito e l'incasso si avvicinerà ai 5 milioni di euro con 57mila spettatori. Ma non ci sarà Zhang

Stasera, a San Siro, ci sarà il tutto esaurito e l'incasso si avvicinerà ai 5 milioni di euro con 57mila spettatori. Un record post-pandemia, aiutato certamente anche dall'aumento dei prezzi dei biglietti ma è un dato incredibile, considerando la disponibilità ridotta (75%) causa normative Covid-19. "In casa Inter mancherà il presidente Steven Zhang il cui rientro in Italia resta ancora impossibile per i protocolli Covid cinesi: il numero uno nerazzurro però guarderà il match in tivù dalla sua casa di Nanchino, con alcuni amici, in piena notte cinese. Andrea Agnelli invece deciderà solo oggi se seguire la squadra a Milano e quindi presentarsi in tribuna", racconta La Gazzetta dello Sport.