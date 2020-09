Libero – Inter, Alonso-Kanté difficile per 3 motivi. Conte? Può esercitare la stessa…

N’Golo Kanté a tutti i costi. Antonio Conte ha indicato alla dirigenza nerazzurra l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Ma non solo, il tecnico punta anche un altro giocatore del Chelsea, Marcos Alonso. Operazione non semplice portare in Italia i due giocatori e i motivi sono essenzialmente tre come sottolinea Libero. “Primo perché non sono over-30 né in scadenza tra un anno (bensì tra tre), quindi hanno prezzi più alti. Secondo perché il Chelsea è di per sé una bottega cara. E terzo, Marina Granovskaia, dirigente maxima del club nonché prima nemica di Conte durante il soggiorno londinese, e soprattutto dopo. La storia è nota, come è noto l’esito della causa tra il tecnico e il club dopo l’esonero, vinta dal primo con un risarcimento totale di 23 milioni. Soldi che ora Marina fa pesare all’Inter, sapendo che è Conte a desiderare i suoi ex pupilli. Se non fa sconti per il terzino, figurarsi se Marina li concede per Kanté. Se lo vuole, l’Inter lo deve pagare 60 milioni. Al momento è quindi un affare impossibile. Potrebbero esserci possibilità solo in caso di miracoli in uscita. Di sicuro senza sconto per via di Conte, ma è pur vero che quest’ultimo può esercitare su Kanté la stessa attrazione che convinse Lukaku a scegliere l’Inter, e l’Inter a spendere 65 milioni per il belga“.

(Libero)