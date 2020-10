Impegno internazionale per Kathellen Sousa: il difensore dell’Inter, arrivata a Milano in estate dal Bordeaux, è stata convocata dalla Nazionale brasiliana per il ritiro che si terrà in Portogallo a partire dal 19 ottobre. Questa la nota del club nerazzurro:

