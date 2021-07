Inter, Keita vuole tornare: l’idea del club. Retroscena: poche settimane fa…

Keita Balde si propone all'Inter: vuole tornare in nerazzurro. Ecco la situazione dopo l'incontro di ieri tra l'agente e il club

Tra i profili valutati dall' Inter per rinforzare l'attacco c'è anche quello di Keita Balde . Ieri l'agente del calciatore, Federico Pastorello , era nella sede di viale della Liberazione per parlare con la dirigenza nerazzurra del possibile ritorno dell'attaccante, ora al Monaco .

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "L’attaccante ex Samp non è al momento nei pensieri dell’Inter, ma la situazione resta da monitorare, specie ricordando che lo stesso Keita poche settimane fa, in vacanza, aveva parlato con Inzaghi di questa possibilità. I due si conoscono bene e il senegalese proprio sotto la guida di Simone ha vissuto il suo miglior campionato di A: 16 reti in 31 gare nel 2016-17".

Keita potrebbe ricoprire il ruolo di quarta punta in caso di addio di Pinamonti. L'usato sicuro per far felice Inzaghi, che riabbraccerebbe il suo ex calciatore. "Oggi no, domani chissà" è la posizione dell'Inter, che non esclude il ritorno del 26enne.