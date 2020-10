CorSera – Inter a Kiev col talismano Lukaku: Conte si aggrappa al bomber che sa solo segnare

Romelu Lukaku è ripartito da dove aveva terminato la scorsa stagione. Il bomber nerazzurro sta scandendo a suon di reti l’inizio di stagione della squadra di Conte. Il Corriere della Sera scrive: “A Kiev l’Inter si presenta con l’amuleto Lukaku, il bomber che sa solo segnare. Sette reti finora tra campionato e Champions. Con la doppietta al Borussia M’Gladbach, seguita dalla rete al Genoa in campionato, il centravanti belga detiene il record di partite consecutive in gol in competizioni europee con l’Inter (nove) ed è andato a segno anche nelle ultime tre partite di Champions. A lui si aggrappa Conte per tornare dalla trasferta con un risultato positivo. Una sconfitta metterebbe seriamente in salita la qualificazione, anche se far di calcolo alla seconda giornata è forse prematuro”.