Libero – Inter, un KO che fa male: floppato il primo vero esame

al morale e alla classifica, dato che offre subito un assist a Juventus e Milan, che potrebbero ora portarsi a +1 sui rivali, come a Napoli e Roma di allungare (molto importante sarà lo scontro diretto tra bianconeri e giallorossi di oggi). Sarà necessario ripartire già da martedì, quando l’Inter affronterà il turno infrasettimanale contro la Cremonese, in un altro incontro alla portata dei nerazzurri (per la Lazio, che scavalca l’Inter a 7 punti in classifica, il giorno dopo c’è la trasferta in casa della Sampdoria)", commenta poi Libero.