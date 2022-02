GdS – Inter, 2 ko su 37 gare del Liverpool arrivati così: “Buona notizia per Inzaghi”

Gli ottavi di finale di Champions League sono ormai dietro l'angolo e oggi La Gazzetta dello Sport analizza diversi aspetti del match

Si avvicina Inter-Liverpool . Gli ottavi di finale di Champions League sono ormai dietro l'angolo e oggi La Gazzetta dello Sport analizza diversi aspetti del match. Possono avere un ruolo fondamentale gli esterni di Simone Inzaghi, come sottolinea la rosea: " Su 37 partite stagionali, il Liverpool ne ha perse solo due. Ed è successo in campionato contro West Ham e Leicester , contro David Moyes e Brendan Rodgers, due tecnici che sul gioco delle fasce hanno messo su una tesi di laurea , dandone dimostrazione anche in quelle due sfide. A leggerla bene, è una buona notizia per Inzaghi . Perché Dumfries e Perisic saranno gli interpreti delle due corsie di mercoledì sera e planano sulla supersfida con la gamba giusta.

Di più: Dumfries è all’apice della sua vita nerazzurra, è dentro un processo di maturazione evidentemente non ancora completato. Al Maradona è stato il migliore, il più lucido anche durante un primo tempo complicato. Perisic, dall’altro lato, è una garanzia anche quando le serate sono meno scintillanti. Cosa chiederà a loro Inzaghi? Il tecnico li “alzerà” moltissimo, ancor più del solito: è logico immaginare i due esterni spesso all’altezza degli attaccanti, persino più avanti di Dzeko che dovrà essere bravo a servirli sulla velocità. L’idea è sorprendere il Liverpool alle spalle, aggirando la linea difensiva. In un’idea di calcio che vedrà l’Inter alternare il possesso palla a una trasmissione più diretta del pallone, sarà fondamentale capire i tempi di gioco, scegliere quando e come affondare. Inzaghi ha bisogno di far correre i suoi. Dumfries e Perisic sono pronti. E, almeno per loro, la Champions arriva nel momento perfetto: tener bassi Alexander Arnold e Robertson è un obiettivo prioritario", si legge.