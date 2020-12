Inter, la storia si ripete. GdS: “Dopo Kulusevski la Juventus mette la mani su Rovella”

Potrebbe essersi delineato il futuro di Nicolò Rovella: il promettente centrocampista del Genoa, classe 2001, secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe sempre più vicino alla Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su un altro Millenial e battere ancora una volta l’Inter, dopo aver chiuso il colpo Kulusevski un anno fa:

“Nicolò Rovella si veste subito di bianconero. Come un anno fa per Dejan Kulusevski, la Juventus, proprio sul finire dell’anno, si assicura il centrocampista del Genoa che ha brillato ad inizio stagione. L’operazione verrà definita nelle prossime ore: i bianconeri lo acquistano a titolo definitivo con una valutazione di 10 milioni di euro, ma il giocatore dovrebbe rimanere in prestito alla società di Preziosi per le prossime due stagioni.

Genoa e Juve al lavoro per limare l’accordo, che ancora non è ufficiale. In particolare, oltre al prolungamento, ballano anche alcune contropartite. Una di queste potrebbe essere Manolo Portanova, mezzala classe 2000 che con Pirlo ha già trovato spazio quest’anno“.