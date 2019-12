CorSera – Kulusevski, l’Inter non tenta nuove sortite e si concentra su Vidal

Kulusevski, centrocampista dell’Atalanta in prestito al Parma, giocherà nella Juventus nella prossima stagione. La conferma arriva in serata anche del Corriere della Sera che sottolinea come sia stata l’offerta più alta dei bianconeri a far cadere quella dell’Inter, interessatissima al giocatore. 35 milioni più 9 di bonus, la metà di questi difficili da raggiungere: questa l’offerta bianconera. Al giocatore 3.5 mln a stagione e cinque anni di contratto. Sui nerazzurri si legge: “Il club non sembra intenzionato a tentare nuove sortite e si concentra su Vidal“.

(Fonte: corriere.it)