Lo sciopero di 20' per ogni partita è durato fino alla gara casalinga col Barcellona. Il tifo organizzato dell'Inter ha rinunciato per il bene della squadra, ma il sentimento di delusione evidentemente non è scomparso. A una settimana esatta dalla finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG, i gruppi hanno diffuso un comunicato nel quale annunciano che lunedì pomeriggio saranno in sede per protestare contro il club. Il motivo? Pare non ci sia stato alcun occhio di riguardo nei confronti del tifo organizzato e che sia stata anche bocciata la proposta di coreografia per la partita.