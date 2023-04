Inter, la volata Champions si decide al fotofinish: 3 scontri diretti per il 4° posto

“La Champions League si decide a maggio, se non a giugno”. Parafrasando un vecchio detto di Giovanni Trapattoni, la lotta per un posto nella prossima edizione entra nel vivo con sei squadre pronte a contendersi i tre posti rimasti e...

Per quanto riguarda l’Inter, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, al netto dell’elettrizzante doppio derby in semifinale e della Coppa Italia i nerazzurri dovranno conquistare il pass per la prossima Champions League nell’ultimo spaccato di stagione.

I nerazzurri avranno tre scontri diretti per poterlo fare, con la Rosea che ne analizza uno per uno.

Inter-Lazio - 32a giornata — Maurizio Sarri parte da secondo, non ha impegni di coppa a spezzargli la settimana: domenica ha l’opportunità di mandare Simone Inzaghi a 10 punti di distanza e può anche sfruttare l’altro big match tra Roma e Milan per allungare il passo, sempre che la sconfitta con il Torino non abbia minato il morale e fatto crescere la paura. L’Inter è enigmatica: splendente in coppa e demoralizzante in campionato, a San Siro ha perso le ultime tre gare di A senza mai segnare e la Lazio non ha preso gol nelle ultime 5 partite esterne. Lo score recente dà il vantaggio agli ospiti, cui può andare bene anche il pari. Ma l’orgoglio dell’Inter, lucidato dal successo in semifinale di Coppa con la Juve, può cambiare le carte in tavola. Simone Inzaghi tra elogi e critiche deve trovare un volto unico: inoltre la gestione delle forze sarà fondamentale, perché l’Inter in maggio avrà 4 infrasettimanali, finale di Coppa Italia compresa.

Roma-Inter - 34a giornata — Lazio e Verona (in trasferta) non sono ostacoli semplici per i nerazzurri che concludono il trittico settimanale all’Olimpico. Se Inzaghi dovrà pensare al derby di Champions, Mourinho non potrà ignorare il Leverkusen, anche se avrà un giorno di riposo in più. Ma la profondità della rosa è pro Inter. Inoltre la Roma prima sarà a Monza, contro una squadra che sembra voler prendere tutto fino alla fine.

Inter-Atalanta - 37a giornata — Vale il discorso di sopra ma soltanto per l’Inter, che saprà se potrà giocarsi la Champions il 10 giugno. In ogni caso, Inzaghi sulla carta ha il percorso più duro, nelle ultime sette giornate. Gli servirà un mese con gran carattere, ma potrà essere spinto dai successi nelle coppe, se arriveranno. Gasp firmerebbe per arrivare alla penultima con la Champions ancora in ballo. Saprebbe come cogliere questa chance.