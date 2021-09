Inter, l’affetto dei tifosi per Eriksen: oggi cori e striscione per il danese

Dal popolo nerazzurro l'ennesimo segnale di affetto per il centrocampista danese oggi al Meazza

Christian Eriksen è sempre nei pensieri dei tifosi dell'Inter. Questo pomeriggio al Meazza è arrivato l'abbraccio dei presenti per il centrocampista danese, che come ogni volta, avrà osservato i compagni da casa sostenendoli fino alla fine. Cori per lui e uno striscione apparso in Curva Nord, come testimonia la foto. "C'mon Christian Eriksen", il messaggio per il calciatore che tiene le dita incrociate per il suo futuro a livelli agonistici.