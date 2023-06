Inter, l’ag De Santis: “Brozovic, manca accordo sul prezzo. Frattesi può firmare…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così della cessione di Marcelo Brozovic in Arabia: "Le sirene arabe stanno tentando l'Inter e Brozovic per un trasferimento che si aggiungerebbe a quelli di Benzema, Kantè e di tanti grandi giocatori che stanno andando li. Manca ancora l'accordo sul prezzo: l'offerta è di 18 milioni per il cartellino, i nerazzurri vorrebbero arrivare ad almeno quattro o cinque milioni in più. Sarebbe una bella mano per l'Inter anche dal punto di vista del bilancio e per arrivare a quel Davide Frattesi per il quale il Sassuolo chiede almeno 30 milioni.