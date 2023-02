Stadio, l’Inter lascerà San Siro in ogni caso: ecco l’idea se il Milan dovesse andarsene

Insieme o ognuno per la sua strada? Le voci che vogliono il Milan lontano da San Siro e con uno stadio nuovo e tutto per sè, se fossero confermate, avrebbe ovviamente delle conseguenze anche sui piani dell'Inter. Tuttosport illustra quelle che potrebbero essere le scelte dei nerazzurri: "In ogni caso l'Inter, come emerso dieci giorni fa, non sceglierà di ristrutturare San Siro rimanendo nell'attuale stadio nemmeno se il Milan sceglierà un percorso in solitaria. Il club nerazzurro, a quel punto, opterebbe per un'altra area di Milano o di un Comune sul perimetro cittadino".