Inter, Lautaro a caccia del gol: col Napoli vuole cambiare passo. Con Spalletti…

Lautaro Martinez non segna da oltre un mese con la maglia dell'Inter: il 'Toro' vuole sbloccarsi contro l'ex Spalletti

Oltre un mese a bocca asciutta. Lautaro Martinez non va in gol dal 15 ottobre scorso, quando realizzò la rete decisiva nel successo per 1-0 dell'Argentina sul Perù. L'ultimo sigillo con la maglia nerazzurra risale al 2 ottobre, con il rigore al Sassuolo, una settimana dopo la prodezza su azione nel 2-2 contro l'Atalanta.

Poi nessun gol in 7 gare con l' Inter e 2 con la Seleccion . Un digiuno che poteva essere interrotto nel derby se Tatarusanu non avesse respinto il calcio di rigore del 'Toro'.

"Prima dell’esplosione del caso Icardi, infatti, il tecnico toscano riservava a Lautaro solo qualche spicciolo di gara, limitando al minimo le occasioni in cui lo affiancava al connazionale. Più volte l’argentino si è dovuto mordere la lingua. Come invece, in un frangente, non è riuscito a fare il padre Mario. Beh chissà che domenica non riesca a parlare con i goal..." conclude il quotidiano.