Inter, Lautaro e Barella a oltranza: l’idea di Inzaghi tra Salernitana e Liverpool

Il piano dell'allenatore dei nerazzurri in vista della doppia sfida tra campionato e Champions League con Salernitana e Liverpool

Archiviato il derby d'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, con il discorso qualificazione rimandato a ritorno, l' Inter si rituffa sul campionato in attesa della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool , in programma martedì prossimo ad Anfield.

Simone Inzaghi studia i possibili cambi in vista dei due impegni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'attenzione dell'allenatore dell'Inter è focalizzata su due profili in particolare: Lautaro Martinez e Nicolò Barella .

Il 'Toro' non segna da 624 minuti, un digiuno mai così lungo da quando veste la maglia nerazzurra. La necessità di sbloccarsi spinge Inzaghi a confermarlo dall'inizio contro la Salernitana, l'ultima squadra a cui ha segnato in campionato lo scorso 17 dicembre.

Discorso diverso per Barella. L'ex Cagliari ha mostrato qualche segnale di stanchezza, che non gli consente di mettere in campo il solito agonismo. Ma la squalifica in Champions League "obbliga" Inzaghi a confermarlo in campionato: più facile che riposi Calhanoglu, con uno tra Gagliardini e Vecino al suo posto.