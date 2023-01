Inter, Lautaro è la grande certezza di Inzaghi. Il Toro a caccia del poker

Lautaro Martinez sta attraversando un grande momento di forma. L'attaccante nerazzurro è reduce da tre centri nelle ultime tre gare. In Supercoppa sarà uno degli uomini più attesi, soprattutto perché Lukaku non è ancora al top della forma, toccherà quindi al Toro caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle. "Il Toro ha messo la Supercoppa nel mirino. Sarebbe il suo quarto titolo in Italia. Di fronte avrà Giroud e Theo Hernandez, rivali di quella magica notte di Doha. I due francesi proveranno a prendersi una rivincita con la maglia del Milan. Ma dovranno fare nuovamente i conti con Lautaro, che ha nel Diavolo uno dei bersagli preferiti", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Solo al Cagliari, infatti, con 8 centri, ha fatto più male. Contro la squadra rossonera, si è fermato a 5 in 10 incroci. Lautaro è la grande certezza di Inzaghi. Non ha risentito delle fatiche Mondiali. Anzi, fosse dipeso da lui, avrebbe giocato subito dall’inizio già con il Napoli, pochi giorni dopo il rientro in Italia. Siamo a 3 gol nelle ultime 3 gare. La Supercoppa, quindi, è l’occasione per un clamoroso poker".