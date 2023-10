Inter, Lautaro cerca oggi un altro primato: solo in due nella storia del club…

C'è da scommetterci sulla voglia di tornare al gol di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sarà in campo dal primo minuto e vorrà migliorare il suo rendimento in campionato, anche per cancellare il digiuno e gli errori di pochi giorni fa contro il Benfica. Inzaghi spera di vederlo ancora esultare prima della sosta, per consolidare il primato in Serie A della sua Inter.