Inter, Lautaro ora segna meno? GdS: “C’è un aspetto tattico da risolvere”

Il focus sull'attaccante argentino che non sta attraversando un momento di grande ispirazione

Gli attaccanti vivono di momenti. Lo ha ribadito anche Simone Inzaghi, a proposito di Lautaro Martinez e del feeling con il gol un po' smarrito nell'ultimo periodo. La stanchezza per i numerosi impegni tra club e nazionale ha sicuramente inciso, ma per la Gazzetta dello Sport è anche una questione tattica. Si legge nel focus di oggi: "L’Inter, com’è noto, dopo la gara con la Lazio ha trovato un equilibrio e una compattezza sconosciuti a inizio stagione. E questo, se non ha diminuito le occasioni da rete, ha certamente modificato il baricentro di squadra. Dzeko e Lautaro sono oggi geograficamente meno vicini in campo rispetto a inizio stagione. C’è minor dialogo tra i due, si trovano con meno semplicità rispetto alle prime giornate. E questo non può non incidere. È un aspetto tattico da risolvere".