Inter, Lautaro vuole sbloccarsi col Genoa: contro il ‘Grifone’ attenzione a un ex storico

I numeri della coppia gol dell'Inter Lautaro-Lukaku, con il 'Toro' che vuole sbloccarsi col Genoa, e i doppi ex protagonisti domani

Goleador e tanti ex. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'Inter di Antonio Conte si gode la coppia gol Lukaku-Lautaro: "Era dal 1958/59 che l’Inter non aveva una coppia di giocatori con almeno 30 gol dopo le prime 23 gare stagionali in Serie A (Romelu Lukaku 17, Lautaro Martinez, 13): in quell’occasione le reti del duo furono 41 (27 di Antonio Angelillo, 14 di Edwin Firmani)". Il 'Toro' va a caccia del primo gol contro il Genoa: il 'Grifone' è una delle otto squadre di Serie A a cui Lautaro non ha ancora segnato.