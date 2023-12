Inter, Lautaro macchina da gol infermabile: nel mirino Meazza, Angelillo e Nyers

Numeri da record nell'anno solare per il Toro, capitano dell'Inter, che ora punta tre leggende nerazzurrre

Una macchina da gol infermabile: Lautaro Martínez ha segnato 28 reti nel 2023 in campionato, solo tre giocatori nella storia dell’Inter hanno realizzato più gol in Serie A in un singolo anno solare: Giuseppe Meazza, Antonio Valentin Angelillo e Stefano Nyers.