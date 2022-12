Inter, Lautaro Martinez decolla: il Toro torna in Italia, le foto sull’aereo

Il centravanti nerazzurro sta tornando in Italia dopo le vacanze in Argentina

Esaurite le vacanze e anche i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, Lautaro Martinez è pronto per tornare in Italia. Il centravanti dell'Inter, atteso in campo nei prossimi giorni ad Appiano Gentile, è infatti in questo momento sull'aereo per fare ritorno a Milano e rimettersi presto a disposizione di Simone Inzaghi: l'obiettivo è infatti la sfida cruciale del 4 gennaio contro il Napoli.