CorSera – Inter, Lautaro uomo da riscoprire: ultimamente forse innervosito da…

Antonio Conte è pronto ad affidarsi nuovamente a Lautaro e Lukaku per battere lo Spezia. L’allenatore nerazzurro si aspetta segnali importanti in particolare dall’argentino. Scrive il Corriere della Sera: “L’uomo da riscoprire è Lautaro. L’argentino non segna da sette partite, Champions compresa, e l’ultima rete è arrivata contro il Torino il 22 novembre. Ultimamente è apparso in qualche atteggiamento un po’ innervosito, forse per la mancanza del gol. Il fratellone Lukaku viaggia invece a punteggio pieno: già 10 reti e una media impressionante di 5 nelle ultime 5 gare”.