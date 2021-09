TS – Inter, ok Correa e Sanchez ma con la Samp c’è Lautaro. “Inzaghi non ha avuto dubbi”

Lautaro Martinez è destinato a scendere in campo dal primo minuto contro la Sampdoria, nonostante le fatiche con l'Argentina

"Tentazione Lautaro Martinez ? Probabilmente ieri mattina, prima di parlare con l’attaccante argentino e vederlo in allenamento dopo l’arrivo a Milano nella serata di venerdì, perché poi Simone Inzaghi non ha avuto dubbi: oggi al fianco di Edin Dzeko a Marassi contro la Sampdoria ci sarà il “Toro”". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al probabile impegno di Lautaro dal 1' contro la Sampdoria, nonostante l'argentino sia tornato a Milano tra venerdì e sabato dopo le fatiche con la Nazionale. "Inzaghi nei giorni scorsi aveva pensato a Sensi da trequartista come contro il Genoa alla prima stagionale e magari durante la sosta nei giorni ad Appiano con pochissimi giocatori a disposizione si era fatto stuzzicare anche dalla garra del giovane Satriano, l’unico attaccante rimasto alla Pinetina, protagonista di una grande estate. Alla fine però la scelta del tecnico nerazzurro, che oggi ritroverà fra i disponibili anche Sanchez, cadrà proprio su Lautaro, con Correa pronto al ruolo di spaccapartita come accaduto prima della sosta a Verona", aggiunge il quotidiano.