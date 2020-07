“Lautaro serve il secondo. Martinez e Sanchez danno spettacolo dopo Belotti-gol: Lazio agganciata, Conte svolta: “C’è un progetto triennale ma non voglio essere di troppo…”. E’ questo il titolo concesso da La Gazzetta dello Sport in edicola martedì 14 luglio 2020 in merito alla vittoria dell’Inter contro il Torino, tre punti che permettono ai nerazzurri di agganciare la Lazio al secondo posto. In taglio basso, invece, spazio a Pioli e Gasperini.