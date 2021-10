Sky – Inter, sospiro di sollievo per Lautaro Martinez: ci sarà con l’Uruguay

Buone notizie per l'attaccante nerazzurro dopo l'affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi in nazionale

Nuove rassicurazioni su Lautaro Martinez dopo il lieve problema muscolare accusato in nazionale nei giorni scorsi. Come riportato da Sky Sport, c’è stato un sospiro di sollievo nelle ultime ore in casa Inter. Si è trattato solo di un affaticamento muscolare, niente di preoccupante, tanto che Lautaro potrà tornare in campo già nella sfida contro l’Uruguay in programma lunedì notte. Sorridono i nerazzurri e Simone Inzaghi.