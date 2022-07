Inter, ecco quanto si risparmierà con le partenze di Lazaro e di Sanchez

Si muove il mercato in uscita dell'Inter: Valentino Lazaro passa in prestito al Torino, mentre Alexis Sanchez sembra essersi convinto ad accettare la proposta del Marsiglia. Un risparmio importante per il club nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda Lazaro, "per l'Inter la cessione temporanea dell'austriaco vale un risparmio lordo di ingaggio di 2,5 milioni, se è vero che comunque la metà dell'ingaggio da 2,3 milioni netti resterà a carico di Zhang". Spostandoci a Sanchez, invece, "al netto della buonuscita da riconoscere, l'addio dei cileno varrebbe un risparmio lordo di circa 5 milioni, la metà dei 10 che andrebbero garantiti per tutta la prossima stagione".