Inter, Lazaro titolare nell’ultima col ‘Gladbach: 74 minuti nel poker al Werder

Lazaro, calciatore di proprietà dell'Inter e in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha giocato l'ultima partita col club tedesco

Valentino Lazaro si prepara al ritorno all'Inter. Il laterale austriaco tornerà in nerazzurro dopo la stagione in prestito al Borussia Moenchengladbach. Proprio oggi il calciatore classe 1996 ha disputato l'ultimo match con la maglia del club teutonico, nel successo per 4-2. Per Lazaro 74 minuti: schierato da primo minuto, lascia il posto nella ripresa a Wendt.