Inter-Lazio, diramata la lista dei convocati di Sarri: Acerbi unico assente

La lista dei convocati della Lazio a poche ora dalla sfida di San Siro contro l'Inter: Acerbi l'unico assente tra i biancocelesti

È iniziato il countdown per la sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro. La formazione biancoceleste ha diramato la lista dei convocati dell'allenatore Maurizio Sarri in vista della gara del 'Meazza'.