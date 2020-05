Inter, attenta: la Lazio prova il sorpasso per Kumbulla, doppia operazione con il Verona

Non c’è solo l’Inter su Marash Kumbulla, promettente difensore albanese del Verona: secondo Tuttosport, sul giocatore è pronta a fiondarsi la Lazio.

“Igli Tare è sempre attivo e i contatti con il Verona negli ultimi mesi si sono intensificati e in vista della partecipazione alla prossima Champions League sta già studiando le mosse per accrescere il potenziale dei biancocelesti. Non è un mistero che il giocatore che fa impazzire il ds biancoceleste e Simone Inzaghi sia Maresh Kumbulla“.

DOPPIA OPERAZIONE – “Assieme al difensore albanese, c’è anche Davide Faraoni sul taccuino del ds laziale.

Un pacchetto-Champions che ha portato la Lazio al momento a superare la concorrenza dell’Arsenal, secondo il Mirror interessato allo stesso modo a Kumbulla. L’albanese più Faraoni sarebbe la combinazione che al momento ha portato la Lazio in vetta alle chance di spuntarla nell’affare“.