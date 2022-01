Inter-Lazio, moviola CdS: Pairetto-VAR, che caos! Pasticci da campi di periferia

Troppe indecisioni e diversi episodi mal gestiti dall'arbitro e dai suoi assistenti: prestazione ampiamente rivedibile

Non convince la direzione di gara dell'arbitro Pairetto in Inter-Lazio. Il Corriere dello Sport boccia la prestazione della squadra arbitrale: "Coppia mal assortita, Pairetto in campo e Aureliano (premiato dopo l'errore di Milan-Roma) al VAR. Il pasticcio che combinano sul rosso-non rosso per Radu è da campi di periferia, qui siamo davanti ad un internazionale e un VMO (Video Match Official, la categoria VAR della Fifa). Ok gli assistenti, menzione per Bercigli. Nell'azione incriminata ci sono tre falli: 1) Zaccagni su Barella (non giallo chiaro, ma ci poteva stare); 2) Radu su Lautaro (giallissimo, diretto sulle gambe); 3) Radu su Dumfries (in scivolata frontale, anche qui giallo che ci può stare). Pairetto fa doppio giallo per Radu, incredulo, e lo indica anche (l'impressione è che indichi la zona di centrocampo, dunque il fallo su Lautaro). Poi va in confusione e Aureliano non lo aiuta, visto che gli fa togliere un giallo a Radu e lo fa assegnare a Zaccagni. Incredibile".