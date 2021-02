Inter-Lazio, nei biancocelesti si ferma Radu nel riscaldamento: Inzaghi ha scelto il sostituto

Novità dell'ultimo minuto nella formazione di Simone Inzaghi a causa di un problema fisico per il difensore che si accomoda direttamente in tribuna

Cambio dell'ultimo minuto nella formazione della Lazio. Simone Inzaghi è costretto a rinunciare a Radu, che si è fermato per un problema fisico al termine del riscaldamento e andrà direttamente in tribuna. Al posto dell'esperto difensore biancoceleste contro l'Inter ci sarà il giovane Wesley Hoedt. In panchina al posto di Radu va il giovane portiere Furlanetto.