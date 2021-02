Inter-Lazio, i precedenti sorridono ai nerazzurri: per la prima volta dal 2012…

Le statistiche e i precedenti della sfida in programma domenica sera tra l'Inter di Antonio Conte e la Lazio di Simone inzaghi

Domenica sera andrà in scena al 'Meazza' in San Siro la sfida tra Inter e Lazio , match valido per il 22esimo turno di Serie A.

Quella di domenica al Meazza sarà la sfida numero 156 tra Inter e Lazio in Serie A: avanti i nerazzurri per 64 successi a 37, 54 i pareggi che completano il quadro nel massimo campionato. Sono 77 i precedenti in casa dell’Inter, con una situazione di equilibrio negli ultimi otto confronti milanesi: tre vittorie per parte e due pareggi con la squadra di Conte che potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso).