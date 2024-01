EDICOLA / CdS: Troppa Inter, prova di forza in Supercoppa. Lazio ko

Prima pagina del Corriere dello Sport con Thuram in primo piano e " Troppa Inter" è il titolo principale. Riferimento alla semifinale di Supercoppa Italiana: " Prova di forza, tre a zero. Lunedì la finale col Napoli. Dominio Inzaghi. Thuram, Calha e Frattesi. Lazio ko. Partita senza storia, colpite anche due traverse di Barella e Lautaro".

Intanto in Italia: "Max pensa alla fuga. Allegri si coccola un gruppo che non ha intenzione di toccare. La Juve accarezza l'idea di scavalcare l'Inter impegnata a Riyad". In campionato si gioca anche Roma-Verona: "L'ombra di Mou alla prima di De Rossi, grande attesa per il suo esordio".