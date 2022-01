Inter-Lazio, i tifosi nerazzurri non hanno dubbi: ecco chi è il migliore in campo

Nel sondaggio su Twitter per decretare il migliore in campo del match, i tifosi nerazzurri non hanno avuto dubbi

Gianni Pampinella

Quattro candidati, ma un forte indiziato al premio di MVP. L'Inter ha infilato l'ottava vittoria consecutiva in campionato battendo 2-1 la Lazio a San Siro in un match che ha visto come protagonista assoluto Alessandro Bastoni, autore del gol del momentaneo 1-0 e dell'assist per il 2-1. Una rete, la seconda nerazzurra, che porta la firma di Milan Skriniar.

Nel sondaggio su Twitter per decretare il migliore in campo del match il nerazzurro più votato è stato...Alessandro Bastoni!

Milan Skriniar 6% | Decide il match con una rete da centravanti di razza, un meraviglioso colpo di testa.

Alessandro Bastoni 72,7% | Partita totale: gol da quasi trenta metri e assist al bacio per il raddoppio. Uomo ovunque e multi ruolo, con tanta qualità.

Marcelo Brozovic 5,1% | Non sbaglia quasi mai, gestisce il ritmo, nel finale sale in cattedra e congela il pallone.

Alexis Sanchez 16,2% | Scatenato. Sterzate, dribbling, colpi di tacco. Aveva mandato in gol Lautaro con un grande assist (rete annullata): vivacissimo e ispirato.

(Inter.it)