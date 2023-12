L’Inter fa visita alla Lazio: il confronto tra Inzaghi e il suo passato visto dai bookmakers

Tolta la delusione per il pari a reti bianche con la Real Sociedad che l’ha ‘condannata’ alla qualificazione come seconda classificata nel Gruppo D agli ottavi di Champions, la compagine interista ha nel complesso ben poco da recriminare in un avvio di stagione brillante. Per questo motivo, Betclic indica il segno 2 come esito più probabile dell’incontro dell’Olimpico, a quota 1.73. Assai più accidentato è stato sinora il cammino della Lazio, la cui vittoria in questo classico del calcio italiano è data a 4.68. A 3.70, invece, il pareggio (a 3.65 per Snai).

Biancocelesti scatenati nel 2022/2023 - Il 26 agosto 2022, la formazione capitolina impartì una severa lezione a Lautaro e compagni. Il 3-1 finale fu figlio delle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, inframezzate dal momentaneo pari del numero 10 interista. La replica del risultato esatto è quotata a 60.00 da Betclic, chiaro segnale di un ricorso storico assai inverosimile. Questa volta lo spettacolo potrebbe essere meno pirotecnico, dato che l’Under 2.5, a 1.77, è davanti nelle previsioni rispetto all’Over 2.5, a 1.94.

Immobile sfida Lautaro - Leader dal punto di vista umano e tecnico, trascinatori specializzati in un gesto più che in tutti gli altri: il gol. Sono tanti gli aspetti che accomunano Ciro Immobile e Lautaro Martínez, pronti a giocarsi il ruolo di attore protagonista del big match della domenica sera romana. Un gol dell’attaccante della Nazionale Italiana è quotato a 3.30 da Betclic, mentre l’argentino è dato a 2.25.

A fare compagnia a Immobile, in avanti, dovrebbero esserci Felipe Anderson, con quota-gol a 4.80, e Mattia Zaccagni, a 5.20. Occhi puntati poi su Luis Alberto, a 6.50, chiamato anche lui a tentare di perforare la miglior difesa della Serie A con uno dei suoi colpi a effetto.

Al fianco del ‘Toro’ ci sarà invece Marcus Thuram, apparso in grande spolvero nelle recenti uscite e indicato a 2.65 per un gol da Betclic. In tema di campioni in piena forma, si candidano per un altro timbro anche Hakan Çalhanoğlu, a 4.40, e Federico Dimarco, a 5.65.

