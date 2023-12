Inter-Lecce, precedenti gol e curiosità della partita di domani a San Siro

DIFESA D'ACCIAIO — L’Inter ha tenuto la porta inviolata in 11 delle 16 gare giocate nel torneo in corso, in sole cinque occasioni nella storia della Serie A una formazione ha registrato più clean sheet nelle prime 17 giornate: la Juventus (12 nel 1965/66 e nel 2022/23), il Cagliari (13 nel 1966/67), il Milan (12 nel 1971/72) e la Roma (12 nel 2003/04).

2023 DA RECORD — Da inizio anno, l’Inter è la formazione che ha ottenuto il maggior numero di punti in Serie A (83), vinto più partite (26) collezionato il maggior numero di clean sheet (20) e realizzato il maggior numero di reti (76) nel torneo.

IMPLACABILE TIKUS — Marcus Thuram ha preso parte a 13 reti in 16 presenze in questa Serie A, 7 gol e 6 assist. L’ultimo giocatore ad aver fatto meglio nelle prime 16 gare nella competizione è stato Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli nella scorso torneo (15).

Tikus ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime quattro presenze in Serie A, con 3 gol e un assist: il francese potrebbe diventare il primo giocatore di questo campionato ad essere coinvolto in almeno un gol per cinque incontri di fila in due serie di incontri distinte dopo esserci riuscito tra settembre e ottobre scorso.

IL LECCE E LE PRIME VOLTE — Il primo gol di Alessandro Bastoni con la maglia dell’Inter in Serie A è stato realizzato proprio contro il Lecce: il difensore ha trovato la rete nel pareggio per 1-1 al Via del Mare del 19 gennaio 2020.

La prima delle 150 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter di Nicolò Barella è arrivata proprio contro il Lecce a San Siro, nel 4-0 per i nerazzurri del 26 agosto 2019.

(Fonte: inter.it)

