Inter-Lecce, la presenza dei tifosi ospiti resta in bilico: braccio di ferro TAR-Prefetto

Dopo la decisione del Prefetto di Milano, il TAR ha accolto il ricorso del presidente del club salentino: ma non è finita

Resta in bilico la presenza dei tifosi del Lecce a San Siro in occasione della sfida contro l’Inter. Dopo il divieto - di conseguenza l’annullamento e il rimborso di quelli già emessi - imposto dal Prefetto di Milano alla vendita di 4361 biglietti per “pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie”.