Inter-Lenovo, Antonello: “Pronti a elevare questa collaborazione. Rappresenta…”

Il lancio della nuova divisa Home per la stagione 2021-22 ha svelato l'introduzione di Lenovo come sponsor sul retro maglia, evoluzione di una partnership con Inter iniziata nel 2019.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti per FC Internazionale Milano il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Chief Marketing Officer Luca Danovaro, assieme all'Head of Informations System Lorenzo Antognoli. Per Lenovo, Global Technology Partner dell’Inter, sono intervenuti Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group ed Emily Ketchen, Chief Marketing Officer & Vice President of Intelligent Devices Group.