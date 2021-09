Garlando: “Inter in formazione, si faccia coraggio. La lezione da non dimenticare…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport spiega come i cambi abbiano di fatto inciso sul risultato finale perché si è persa forza in attacco

Dopo un primo tempo da stropicciarsi gli occhi e ritmi alti, l'Inter - contro il Real Madrid - ha perso forza ed è successo quando si è stancata e con i cambi ha perso qualità. Era evidente agli occhi di tutti già a fine gara, le sostituzioni non hanno pagato perché la squadra ha perso la sua forza offensiva.

La Gazzetta dello Sport, che non ha bocciato la serata nerazzurra nonostante la sconfitta proprio grazie alla prestazione, scrive: "L’Inter, squadra in formazione, deve farsi coraggio con l’ottimo primo tempo e non dimenticare la lezione: chi sbaglia, paga; chi arretra, perde".