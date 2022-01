L’Inter libera Sensi: andrà alla Samp. Vecino non si muove a gennaio

Domani ci sarà l'atteso vertice di mercato con il presidente Zhang, ma l'Inter dovrebbe accontentare il centrocampista

Sarà domani, come annunciato da mister Inzaghi, il vertice di mercato in casa Inter con il presidente dell'Inter. Verranno definiti gli eventuali rinforzi, ma anche le uscite.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Sensi sarà verosimilmente lasciato partire in direzione Samp, in nerazzurro resterà invece – a meno di sorprese, in primis la Lazio – Vecino, entrato bene in campo col Venezia".