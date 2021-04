Il 6 maggio uscirà il libro “Inter. Icona senza tempo”: ecco i dettagli

500 straordinarie foto e un formato da collezione per il libro in uscita il 6 maggio

Il 6 maggio uscirà nelle librerie " Inter . Icona senza tempo". Un lungo viaggio nel tempo che racconta la storia del club nerazzurro, dalla notte del 9 marzo 1908 fino a oggi. "I personaggi e le leggende, le storie e gli aneddoti: si va nelle pieghe dei momenti più significativi della passione nerazzurra, esaltandone tutti gli aspetti. Dieci capitoli che spaziano e raccontano l'Inter in tutte le sue sfaccettature".

"C'è Milano, con straordinarie foto che raccontano l'evoluzione della città di pari passo con la crescita del Club, scandita da vittorie straordinarie e uniche. E poi gli aforismi che raccontano l'emozione che scaturisce dal tifare Inter. Infine, la chiosa di Gianfelice Facchetti, come nel giorno delle celebrazioni del Centenario, nel 2008. Tutto in questo volume da conservare e coccolare: 320 pagine, un formato "da collezione" (24x31 cm), il nuovo logo nerazzurro a dominare in copertina".