Licari (GdS): “Quanti rimpianti per Milan e Inter. Nerazzurri piccoli con le piccole”

Sarebbe folle istruire processi sul ko ininfluente del Napoli . Sono altri che dovrebbero andare a giudizio. Quindici punti di vantaggio (minimo) restano un patrimonio difficilmente dissipabile in tredici giornate e non soltanto perché la capolista li stramerita: l’andamento lento delle inseguitrici è una concausa di tutto rispetto. Il Milan s’è già messo il cuore in pace cadendo a Firenze. Vediamo l’Inter con il Lecce ammazzagrandi oggi.

Il ko a Liverpool (a giochi di Champions fatti), quello meno prevedibile con l’Inter, il pari in Coppa Italia con la Cremonese e ora la Lazio dimostrano che il Napoli non è imbattibile, come nessuna delle grandi d’Europa, Psg, Bayern e City comprese. È la stagione del Mondiale “dentro” e l’onnipotenza è un illusione. Forse per questo aumentano i rimpianti di Milan (campione) e Inter (vice): avrebbero dovuto guidare il gruppo, o almeno reggere il ritmo alto, si sono arresi progressivamente senza mai dare la sensazione di competere. Anche la Juve era da scudetto, ma la sua stagione è stata balorda fin dal via: gli infortuni dei top, la gestione arrendevole o sbagliata di gare chiave, ora la penalizzazione pesantissima a complicare il bel recupero a formazione finalmente completa (ma sempre “giudiziosa”). Molti meno alibi per le due milanesi.