Inter, la grigliata ad Appiano spopola sui social: e arriva anche il like di Lukaku…

Come vi abbiamo riportato, oggi è stata giornata di grigliata per i giocatori nerazzurri in quel di Appiano: c'è un like molto particolare

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato (e come è ben visibile nella foto sottostante, pubblicata dal profilo Instagram dell'Inter), oggi ad Appiano è stata giornata di grigliata per i giocatori nerazzurri in quel di Appiano Gentile, dopo l'allenamento mattutino. Un modo per ritrovare la giusta serenità e la giusta carica in vista del finale di stagione, in cui la squadra di Inzaghi si giocherà lo scudetto e la Coppa Italia.

Foto: Instagram Inter

Una decisione apprezzata molto dai tifosi nerazzurri, ma non solo. Come qualche occhio attento avrà notato, infatti, fra i tanti like è 'scappato' anche quello di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter trasferitosi la scorsa estate al Chelsea in un'operazione tra l'altro molto discussa e che ha lasciato qualche strascico. Lukaku, chiacchierato in questi giorni proprio in ottica di un suo possibile e clamoroso ritorno a Milano, ha evidentemente nostalgia dell'atmosfera della Pinetina. E chissà che, nel mondo dei social, questo gesto non possa voler dire qualcosa...