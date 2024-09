C'è tempo fino alle 23:59 di oggi, martedì 3 settembre, per presentare la lista definitiva dei calciatori che potranno scendere in campo nelle partite di Champions League. L'Inter, che debutterà mercoledì 18 settembre sul campo del Manchester City, dovrà per forza di cose ufficializzare un elenco composto da 23 calciatori, e non da 25 come prevede il regolamento: questo perchè i nerazzurri non rispecchiano i parametri per quanto riguarda gli elementi formati "in casa".