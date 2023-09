Inter, entro lunedì la lista Champions: da fare un’esclusione, ecco il favorito

L'Inter deve comunicare la lista Champions e ha tempo fino a lunedì per decidere ma la società sembra aver già le idee chiare

"C'è tempo fino a lunedì per decidere, ma il candidato forte per l’esclusione è Sensi. Se non altro perché ieri c’è stata qualche possibilità che lasciasse l’Inter. Ci hanno fatto un pensiero Sassuolo e Bologna, ma il centrocampista aveva ormai scelto di restare. Con Klaassen, però, rischia che il suo spazio si sia ulteriormente ridotto", commenta infatti il Corriere dello Sport.