Inter, definite le liste per Serie A e Champions League: Bastoni, caso curioso

Nessun problema per il club nerazzurro, che potrà avere a disposizione tutta la rosa sia in Italia che in Europa

Fabio Alampi

La nuova stagione sta ufficialmente per cominciare per l'Inter. Per il club nerazzurro non ci saranno problemi di liste, in Italia come in Europa: tutti i calciatori della rosa interista potranno essere a disposizione di Inzaghi, anche in caso di nuovo arrivo in difesa. Curioso il caso di Bastoni, come scrive il Corriere dello Sport: "Aspettando l'arrivo del sesto difensore centrale che completerà il reparto e nella speranza (dell'area tecnica e dei tifosi) che non ci siano sorprese su Skriniar e Dumfries, la doppia lista che l'Inter presenterà alla Figc e all'Uefa è quasi pronta. Saranno entrambe da 25 elementi perché il club di viale della Liberazione non subirà limitazioni all'elenco consegnato a Nyon dopo il settlement agreement che firmerà probabilmente prima del sorteggio del 25 a Istanbul".

"Partiamo dai punti comuni: i 4 giocatori formati nei vivai italiani saranno D'Ambrosio, Bastoni, Barella e Darmian; quelli formati nel vivaio nerazzurro solo due: Cordaz e Dimarco. Lo scorso anno c'era Radu, prestato nel frattempo alla Cremonese; in questa categoria rientra anche Pinamonti, ma sarà venduto per questioni di bilancio. L'euro-lista sarà dunque da 23. Una postilla curiosa: Bastoni per le norme italiane è considerato formato dall'Inter, per quelle Uefa no. Come Andreolli in passato. Motivo? E' stato in prestito all'Atalanta e al Parma e questi 24 mesi vengono considerati come formazione per l'Inter dalla Figc, mentre da Nyon no. [...] Asslani e Bellanova andranno nella lista dei nati dopo il 2000 e libereranno spazio tra i 17. L'Inter si terrà così la possibilità di tesserare, dopo la chiusura del mercato, due svincolati e utilizzarli in A".