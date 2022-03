GdS – L’Inter ci crede. “Non c’è stato nemmeno bisogno di motivare i giocatori perché…”

Mission impossible o quasi per l'Inter, chiamata a ribaltare il KO per 2-0 dell'andata a San Siro contro il Liverpool

Mission impossible o quasi per l'Inter, chiamata a ribaltare il KO per 2-0 dell'andata a San Siro contro il Liverpool. "L’Inter s’è messa in testa l’idea di credere all’impossibile. Non c’è stato neppure bisogno di motivare i giocatori, di convincerli a guardare fisso al presente (il Liverpool) senza farsi distrarre dal futuro prossimo (il campionato). È bastato giusto incrociare lo sguardo dei protagonisti che ieri sera sono entrati ad Anfield per la ricognizione sul campo, un misto di ammirazione e adrenalina. L’Inter ha voglia di crederci. Ha voglia di godersi lo spettacolo dal vivo per misurarsi", spiega La Gazzetta dello Sport. Per farlo, la speranza è che Lautaro si sblocchi come fatto in campionato: in Champions, il Toro non segna da 490 giorni e, per sognare l'impresa, è necessario che l'attacco faccia meglio dell'andata.